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Скончалась ветеран сцены Брянского театра кукол Татьяна Кондрашкина

2021, 08 ноября 09:00 Общество
Скончалась ветеран сцены Брянского театра кукол Татьяна Кондрашкина
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Она ушла из жизни на 73-м году.

На 73-м году ушла из жизни актриса Брянского театра кукол, ветеран сцены Татьяна Кондрашкина.

Татьяна Кондрашкина родилась в Орске Оренбургской области. Окончила Горьковское театральное училище по специальности «актриса театра кукол», после чего переехала в Брянск. В Брянском театре кукол она проработала почти полвека.

Одна из первых ярких ролей Татьяны Кузьминичны – Аленка в спектакле «Гусенок Дорофей». Это первый спектакль Брянского театра кукол, которым он открылся для публики 50 лет назад.

Среди других ролей – бабушка в «Снежной королеве», мама утка в «Гадком утенке», Нуф-Нуф в «Трех поросятах», царица в «Царевне-лягушке», Чебурашка в спектакле «Чебурашка и его друзья», медвежонок в спектакле «Лисенок-плут», Пашенька в «Морозко».

До последних дней своей жизни актриса интересовалась жизнью коллектива театра, приходила на премьеры. Последний раз это было в сентябре, на открытии 50-го сезона Брянского театра кукол, когда состоялась премьера спектакля «Калиф-аист».

Коллектив Брянского театра кукол выразил глубокие соболезнования родным Татьяны Татьяна Кондрашкиной.

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