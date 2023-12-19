Спектакль о юных партизанах готовят в брянском театре

Спектакль о подвигах юных брянских партизанах готовят в театре кукол областного центра. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Работники Брянского областного театра кукол работают над сценографией спектакля «Кто не спрятался, я не виноват». Пьесу о подвигах юных брянских партизан написал известный драматург Рагима Мусаева из Тулы по заказу театра к 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Рагим Мусаев перед написание произведения побывал в мемориальном комплексе «Партизанская поляна» и Брянском государственном краеведческом музее. У историков и краеведов он узнал о судьбах героических брянцев.

Премьера спектакля «Кто не спрятался, я не виноват» запланирована на февраль 2024 года ( 12+).