Скончался 64-летний брянский бодибилдер Олег Карнюшин

Всю свою жизнь он посвятил спорту.

19 ноября на 65-м году ушел из жизни знаменитый брянский спортсмен Олег Карнюшин. Об этом сообщили в Федерации бодибилдинга Брянской области.

Олег Карнюшин – тренер, судья, мастер спорта России по тяжелой атлетике, мастер спорта России по пауэрлифтингу, мастер спорта России по бодибилдингу, трехкратный чемпион и многократный призер чемпионатов и Кубков России по бодибилдингу.

Всю свою жизнь он посвятил спорту, занимаясь тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и бодибилдингом.

«Олег Николаевич был спортсменом с большой буквы, тренировался и выступал на соревнованиях, и в то же время тренировал и воспитывал молодое поколение в ДЮСШ поселка Навля. Мы знали его как доброго, порядочного и отзывчивого человека и для нас это огромная утрата. Мы выражаем соболезнования семье и близким! Вечная память», – отметили в Федерации бодибилдинга Брянской области.