Скончался преподаватель БГТУ Алексей Ольшевский

Прощание с ним состоится 1 октября.

28 сентября на 72-м году ушел из жизни преподаватель кафедры «Механика и ДПМ» Брянского государственного технического университета, кандидат технических наук, доцент Алексей Ольшевский.

Алексей Ольшевский – выпускник БИТМа по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». Работал на кафедрах «Вагоны» и «Механика и динамика и прочность машин» ассистентом, старшим преподавателем и доцентом кафедры.

Прощание с ним состоится 1 октября в 12.00 у учебно-лабораторного корпуса БГТУ. В университете выразили глубокие соболезнования родным и близким Алексея Ольшевского.