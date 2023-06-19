Писателя Добычина вспомнили в Брянске

О жизни и творчестве писателя Леонида Добычина вспомнили в Брянске. Об этом сообщил в городской администрации.

День памяти писателя Леонида Добычина прошёл в Брянске. Мероприятие посвятили 129-летию со дня рождения «самого загадочного и трагически вычеркнутого из жизни писателя первой трети ХХ века…». Организовали встречу централизованная система детских библиотек Брянска и Брянский государственный инженерно-технологический университет.

Мероприятие прошло в Ботаническом саду БГИТУ у Добычинского камня. На этом месте стоял дом, в котором с 1927 по 1934 год жила семья Добычиных. Участники узнали о жизни и творчестве Леонида Ивановича от сотрудников университетов областного центра.