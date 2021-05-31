Сквер Фокина в Брянске со световым тоннелем готовят к открытию

Стоимость ремонта составила 12,5 миллиона рублей.

Завершается ремонт сквера имени Игната Фокина в Фокинском районе Брянска. Подрядчик – ИП Постоев – преображал сквер в течение двух месяцев в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость контракта составила 12,2 миллиона рублей.

Как сообщает городская администрация, в сквере уложили крупноформатную тротуарную плитку, установили 14 лавочек и урн, 26 декоративных светильников. Памятник Игнату Фокину очистили от пыли и налета, усилили фундамент. В сквере посеяли газонную траву, у каштанов удалили больные и сухие ветви.

Также в сквере установили декоративный тоннель из шести световых арок. Сейчас подрядчик завершает техническую настройку инсталляции.

Обновленный сквер Фокина откроют в начале июня. После сдачи в эксплуатацию он будет находиться на пятилетней гарантии.