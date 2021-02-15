Следователи передали в суд дело о гибели депутата Брянской областной Думы

Водителю сбившей Николая Третьякова машины грозит до пяти лет колонии.

Следователи закончили расследование и передали в суд дело о гибели в ДТП главврача Жуковской ЦРБ и депутата Брянской областной Думы Николая Третьякова.

По версии следствия, 30 октября водитель иномарки, ехавший в Жуковске по улице Набережной, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и сбил Третьякова, который шел домой после работы.

От полученных травм депутат умер на месте.

Водителю, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инкриминируется нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.