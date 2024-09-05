Слон-наблюдатель появился около брянского правительства

Партия «Новые люди» поставила четырёхметрового слона-наблюдателя под окнами правительства Брянской области.

На площади Ленина появился слон. На нём показывают ролик с напоминанием чиновникам об уголовной ответственности за фальсификацию на выборах в областную думу. В дни выборов в там будет идти трансляция попытки вбросов и фальсификаций на избирательных участках.

«Новые люди» набрали большой штаб наблюдателей. Денежные вознаграждения ждут тех, кто найдёт нарушения на избирательных участках на выборах 6,7 и 8 сентября.

Отправить замеченное нарушение каждый житель региона может в специальный телеграм-бот: t.me/ChestnieVibori32bot