Служба «Социальное такси» в Брянске выполнила свыше полутора тысяч заявок с начала года. Об этом сообщили в городской администрации.

Служба «Социальное такси» в Брянске работает с 2014 года. Она помогает инвалидам-колясочникам в передвижении на большие расстояния по областному центру.

В 2024 году «Социальное такси» выполнило 2 948 индивидуальных и групповых заявок. За половину этого года в службу поступило уже 1 668 обращений. С июня в «Социальном такси» работает новый микроавтобус «Газель NEXT». Ещё три аналогичные машины планируют купить в ближайшее время.