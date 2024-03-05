Слёт передовиков производства прошёл в Жуковке
Лучшие предприятия и сотрудники Жуковского округа получили награды на слёте передовиков производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Слёт передовиков производства Жуковского муниципального округа прошёл в районном центре. Глава администрации Олег Воронин подвел итоги развития округа за минувший год.
Замгубернатора Брянской области Николай Лучкин и председатель комитета по промышленности и строительству облдумы Антонина Катянина передали отличившимся сотрудникам Жуковского района награды федерального и областного уровня. Также на слёте озвучили лучшие предприятия и сотрудники номинациях: «Передовик производства», «Предприятие – лидер», «Лицо года» и «За добросовестный труд». Им также вручили награды.
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