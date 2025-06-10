Снега в Брянске нет, вопросы есть: куда исчезают не пригодившиеся противогололедные реагенты?

Аномально теплая зима 2024-2025 оставила брянских дорожников практически без работы, а городскую казну — с интригующим вопросом. Журналисты «Новостей Брянска» решили выяснить судьбу противогололедных материалов, закупленных на сезон, который больше напоминал затянувшуюся осень.

Расследование показало: городские власти потратили почти 33 миллиона рублей на подготовку к зиме, которая так и не наступила. Мэрия закупила внушительные 32 000 кубометров песко-соляной смеси, включая 28 600 кубометров песка (13,95 млн рублей) и 3 000 тонн технической соли (18,9 млн рублей).

Однако использовать удалось лишь две трети от запланированного объема — 21 100 кубометров смеси. Куда делась оставшаяся треть? По официальной версии, нетронутые запасы «нашли приют» на складах МБУ «Дорожное управление».

«Новости Брянска» задали чиновникам несколько прямых вопросов о финансовой стороне вопроса, но получили избирательные ответы. Городские власти умолчали о стоимости фактически использованных реагентов и конкретных планах применения остатков. Также остался без ответа вопрос о возможных возвратах поставщикам или перераспределении между подрядчиками.

Мэрия пообещала скорректировать будущие закупки с учетом оставшихся запасов и прогноза погоды. Контроль за расходованием материалов возложен на отдел технического надзора МКУ «УЖКХ».