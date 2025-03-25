Собачий конвейер: куда исчезают отловленные животные и как вернуть своего питомца

Представьте: вы возвращаетесь домой, а ваша собака исчезла. Именно это происходит сейчас во многих населенных пунктах Брянской, Калужской и Смоленской областей. Виновники — сотрудники кировского пункта передержки, превратившие отлов бездомных животных в прибыльный бизнес.

Схема проста: группы отлова проникают на частные территории, забирают собак, а потом требуют деньги за их возврат. При этом организация прикрывается муниципальными контрактами на отлов бездомных животных. Только за два дня марта они отчитались о поимке 27 собак. Подробно ситуацию описал сайт АиФ-Брянск.

«В их группе в соцсетях каждый день появляются новые фото испуганных животных. Многие явно домашние — чистые, упитанные. А вот объявлений о том, что собак можно забрать или что кто-то нашел новый дом — нет совсем», — отмечают местные зоозащитники. Похоже, под маской заботы о бездомных животных скрывается циничный бизнес.

Фото: Скриншоты видео, опубликованного Артёмом Твардовским – vk.com/achelovekov; фото vk.com/pr.cobaka.ru40