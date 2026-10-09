Суд закрыл баню в Трубчевске за нарушение пожарной безопасности

2026, 09 октября 16:36

Суд закрыл баню в Трубчевске за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Трубчевского района выявил нарушение законодательства о пожарной безопасности. На улице Володарского в Трубчевске расположено двухэтажное нежилое здание с банным комплексом и тренажёрным залом. Объект не был введён в эксплуатацию в установленном порядке. Комплекс работает с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Здание не оборудовано пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией. А сам банный комплекс размещён в подвальном помещении.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию объекта до устранения нарушений. Высшая инстанция его поддержала. Решение в законную силу не вступило.