Соблюдать запрет на проведение корпоративов намерены не все брянцы

Жители Брянщины пишут в соцсетях, что запрет на проведение новогодных корпоративов в регионе намерены соблюдать не все работодатели и работники.

Напомним, запрет на проведение корпоративов был введен месяц назад и действует с 15 декабря по 15 января. Однако в соответствующем постановлении идет речь только об использовании для их проведения заведений общепита. А если совсем точно — собственникам таких заведений, как юридическим лицам так и ИП, запрещено принимать и исполнять заказы на организацию, проведение таких мероприятий и предоставление площадей для этих целей.

Таким образом, на проведение корпоратива на базе самого предприятия, если то не относится к индустрии общепита или развлечений, прямого запрета нет.