В Брянске наградили участников конкурса «Ёлочная игрушка»

В Брянске наградили школьников, победивших в предновогоднем конкурсе «Ёлочная игрушка». Об этом рассказали в городской администрации.

Череда новогодних мероприятий стартовала в Брянске. Первым прошёл «Праздник новогодней ёлки» во Дворце культуры имени Д.Н. Медведева.

Юные жители города вместе с Дед Морозом и Снегурочной, зажгли ёлку около ДК, а потом участвовали в интерактивных играх и танцевальных конкурсах.

Заместитель главы Бежицкой районной администрации Роман Романюк поздравил победителей конкурса «Ёлочная игрушка». Ребята получили грамоты и приглашения на новогодние праздники в ДК.