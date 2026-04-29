Собрание ассоциации «Совет муниципальных образований» прошло в Брянске

2026, 29 апреля 18:15

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Брянске прошло XXI общее собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области». В заседании приняли участие представители 236 муниципальных образований. К участникам собрания обратился губернатор Александр Богомаз.

«XXI съезд Совета муниципальных образований Брянской области — это не только серьезная веха в жизни области, но, в первую очередь, самая авторитетная площадка по выработке стратегических направлений в развитии местного самоуправления на территории региона. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. Его роль в нашем государстве не просто велика, она фундаментальна. И чем крепче этот фундамент, тем сильнее каждый регион, а, значит, и вся страна», – подчеркнул Александр Богомаз.

На заседании подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», а также конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Брянской области». Лучшие представители отрасли получили награды.