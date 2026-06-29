Собственная столовая появится в школе №32 Брянска после капремонта

2026, 29 июня 11:34

Собственная столовая появится в школе №32 Брянска после капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске идёт капитальный ремонт школы №32 Работы стартовали в минувшем апреле.

Рабочие уже сделали новую кровлю, залили полы на 2 и 3 этажах, покрасили кабинеты и коридоры, уложили плитка в санузлах. Также подрядчик утеплит фасад, обновит системы водопровода, электрики, канализации и отопления. Для обновлённого учебного заведения закупят мебель и оборудование.

Кроме того, после капитального ремонта в школе №32 появится собственная столовая. Раньше для детей привозили готовые обеды, а теперь повара будут готовить холодную и горячую еду.

Двери школа распахнёт уже 1 сентября. В одну смену в ней будут учиться 400 ребят.