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Криминал

Кражу денег с карты пенсионера раскрыли брянские полицейские

2026, 23 июня 12:36
Кражу денег с карты пенсионера раскрыли брянские полицейские
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Предпринимателя из Почепского района подозревают в краже денег с карты пенсионера. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 66-летний житель Почепского района. Мужчина потерял свою банковскую карту. К тому моменту как он обнаружил пропажу, со счёта оказались потрачены почти 12 тысяч рублей.

В тот же день оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже денег. 58-летний индивидуальный предприниматель из Брянска не испытывал финансовых трудностей, но перед соблазном завладеть чужими деньгами не устоял. Он оплачивал картой покупки в магазинах.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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