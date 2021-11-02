Собянин наградил двух брянских женщин-ветеранов за оборону Москвы

Юбилейные медали получили Екатерина Григорьевна Демина и Вера Андреевна Орлова.

В честь 80-летия битвы за Москву ветеранам из Советского района Брянска Екатерине Григорьевне Деминой и Вере Андреевне Орловой, принимавшим участие в обороне столицы от немецко-фашистских захватчиков, вручили юбилейные медали. Удостоверения к ним подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает городская администрация, Екатерина Демина, несмотря на почтенный возраст, принимает участие в патриотических мероприятиях, рассказывает молодежи, как она и ее сверстники воевали и трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны. Награждена Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медалью Жукова и другими.

Вера Орлова была связисткой, во время боев восстанавливала поврежденные линии связи. Награждена Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. Награждена Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.