Социальный приют города Сельцо получил диплом всероссийского форума

Социальный приют для детей и подростков города Сельцо получил диплом всероссийского форума. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подвёл итоги ежегодного форума «Вместе — ради детей». Там представили около 420 практик соцучреждений из 70 субъектов России.

От Брянской области номинировано четыре проекта помощи детям и семьям с детьми в кризисных ситуациях. Лидером в номинации «Безопасное детство» жюри признало социальный приют для детей и подростков имени. Козыревой в городе Сельцо. Учреждение получило Диплом специального признания.