Город32

Социальный приют города Сельцо получил диплом всероссийского форума

2024, 18 октября 15:35 Общество
Социальный приют города Сельцо получил диплом всероссийского форума
Источник фото

Социальный приют  для детей и подростков города Сельцо получил диплом всероссийского форума. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подвёл итоги ежегодного форума «Вместе — ради детей». Там представили около 420 практик соцучреждений из 70 субъектов России.

 От Брянской области номинировано четыре проекта помощи детям и семьям с детьми в кризисных ситуациях. Лидером в номинации «Безопасное детство» жюри признало социальный приют для детей и подростков имени. Козыревой в городе Сельцо. Учреждение получило Диплом специального признания.

Читайте также
Бывшие руководители брянского подразделения РЖД выслушали приговор
18 октября 17:30
Бывшие руководители брянского подразделения РЖД выслушали приговор
Жительницу Брянска суд оштрафовал на два млн рублей за посредничестве во взяточничестве
18 октября 14:32
Жительницу Брянска суд оштрафовал на два млн рублей за посредничестве во взяточничестве
Более двух тысяч браков зарегистрировали в Брянской области в третьем квартале
18 октября 13:31
Более двух тысяч браков зарегистрировали в Брянской области в третьем квартале
Суд ограничил брянцу свободу за пострадавшего в ДТП мужчину
18 октября 12:30
Суд ограничил брянцу свободу за пострадавшего в ДТП мужчину

Новости регионов

16.10.2024 11:10
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало  отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
16.10.2024 11:08
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
16.10.2024 11:07
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во

Актуальные темы

Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о гибели мужчины от удара током
Общество
Улицу Николая Амосова достроили в Брянске
Происшествия
Женщина попала под поезд в Брянске
Лента новостей
Беспилотник уничтожила система ПВО над Брянщиной
Происшествия
Брянские следователи возбудили дело о служебном подлоге

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект
Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома». Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков на форуме инновационных финансовых технологий «Finopolis-2024».

Количество несчастных случаев с гражданами в Брянской области снизилось в несколько раз за 9 месяцев
Количество несчастных случаев с гражданами в Брянской области снизилось в несколько раз за 9 месяцев

За 9 месяцев 2024 года количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Московской железной дороги в Брянской области снизилось с 9 случаев в 2023 году до 3 - в этом году.

Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации
Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.