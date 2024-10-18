Социальный приют города Сельцо получил диплом всероссийского форума
Социальный приют для детей и подростков города Сельцо получил диплом всероссийского форума. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подвёл итоги ежегодного форума «Вместе — ради детей». Там представили около 420 практик соцучреждений из 70 субъектов России.
От Брянской области номинировано четыре проекта помощи детям и семьям с детьми в кризисных ситуациях. Лидером в номинации «Безопасное детство» жюри признало социальный приют для детей и подростков имени. Козыревой в городе Сельцо. Учреждение получило Диплом специального признания.
Читайте также
Новости регионов
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во