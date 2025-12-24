Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

18 ёлочных базаров работают в Брянске

2025, 24 декабря 14:14
18 ёлочных базаров работают в Брянске
Источник фото

18 ёлочных базаров работают в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До Нового года осталась ровно неделя. В преддверии праздника в Брянске активно работают ёлочные базары. 18 торговых точек открылись во всех районах областного центра уже на прошлой неделе. Они будут работать до 31 декабря с 8 утра до 7 часов вечера.

Живые ели, сосны и хвойные ветки можно купить на специализированных ярмарках по адресам:

Советский район:

— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»).

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля.

— ул. Советская, напротив дома №52.

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка».

— ул. Дуки, около дома №33.

— пересечение ул. Горбатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»).

— ул. Спартаковская, около дома №130

— ул. Авиационная, около дома №26а.

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева (около дома №5) и ул. Союзной.

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108.

— ул. Федюнинского, около дома №1.

— ул. Ульянова, около дома №124.

— ул. Литейная, около дома №48/126.

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»).

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской.

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».

— ул. Пушкина, около дома №73, остановка «Стадион имени Брянских партизан» (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).

— ул. Пушкина, напротив дома №85 (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).

Метки:

Читайте также

Мэр Брянска исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Ромы Новикова
24 декабря 16:37
Мэр Брянска исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Ромы Новикова
В центре Брянска ограничат движение машин на два дня
24 декабря 13:25
В центре Брянска ограничат движение машин на два дня
По нацпроекту в уходящем году обновили проспект Московский в Брянске
24 декабря 12:23
По нацпроекту в уходящем году обновили проспект Московский в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13726) брянск (6708) ДТП (2640) ГИБДД (2161) прокуратура (1993) уголовное дело (1942) суд (1777) Александр Богомаз (1752) авария (1622) мчс (1439) коронавирус (1272) умвд (999)