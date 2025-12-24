18 ёлочных базаров работают в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
До Нового года осталась ровно неделя. В преддверии праздника в Брянске активно работают ёлочные базары. 18 торговых точек открылись во всех районах областного центра уже на прошлой неделе. Они будут работать до 31 декабря с 8 утра до 7 часов вечера.
Живые ели, сосны и хвойные ветки можно купить на специализированных ярмарках по адресам:
Советский район:
— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»).
— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля.
— ул. Советская, напротив дома №52.
— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка».
— ул. Дуки, около дома №33.
— пересечение ул. Горбатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»).
— ул. Спартаковская, около дома №130
— ул. Авиационная, около дома №26а.
Бежицкий район:
— пересечение ул. Медведева (около дома №5) и ул. Союзной.
— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108.
— ул. Федюнинского, около дома №1.
— ул. Ульянова, около дома №124.
— ул. Литейная, около дома №48/126.
Фокинский район:
— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»).
— на пересечении улиц Шолохова и Полесской.
Володарский район:
— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».
— ул. Пушкина, около дома №73, остановка «Стадион имени Брянских партизан» (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).
— ул. Пушкина, напротив дома №85 (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).