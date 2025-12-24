18 ёлочных базаров работают в Брянске

2025, 24 декабря 14:14

18 ёлочных базаров работают в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До Нового года осталась ровно неделя. В преддверии праздника в Брянске активно работают ёлочные базары. 18 торговых точек открылись во всех районах областного центра уже на прошлой неделе. Они будут работать до 31 декабря с 8 утра до 7 часов вечера.

Живые ели, сосны и хвойные ветки можно купить на специализированных ярмарках по адресам:

Советский район:

— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»).

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля.

— ул. Советская, напротив дома №52.

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка».

— ул. Дуки, около дома №33.

— пересечение ул. Горбатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»).

— ул. Спартаковская, около дома №130

— ул. Авиационная, около дома №26а.

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева (около дома №5) и ул. Союзной.

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108.

— ул. Федюнинского, около дома №1.

— ул. Ульянова, около дома №124.

— ул. Литейная, около дома №48/126.

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»).

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской.

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».

— ул. Пушкина, около дома №73, остановка «Стадион имени Брянских партизан» (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).

— ул. Пушкина, напротив дома №85 (с 20 по 31 декабря с 8:00 до 20:00).