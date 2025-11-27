Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Девять километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Новозыбковском округе

2025, 27 ноября 15:04
Девять километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Новозыбковском округе
Источник фото

Девять километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Новозыбковском городском округе продолжается капитальный ремонт трассы Сновское-Рогов-Вербовка. Девять километров дороги обновляет подрядная организация ООО «Брянскремавтодор». 

Специалисты уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В настоящее время рабочие продолжают ремонт проезжей части. Закончить обновление трассы подрядчик должен в 2026 году. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Метки:

Читайте также

Иномарка сбила пешехода на переходе в Выгоничах
27 ноября 17:36
Иномарка сбила пешехода на переходе в Выгоничах
Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег со счёта жительницы Карачевского района
27 ноября 16:33
Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег со счёта жительницы Карачевского района
Благодаря Красному Кресту жители приграничья восстанавливаются в санаториях
27 ноября 16:21
Благодаря Красному Кресту жители приграничья восстанавливаются в санаториях

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13436) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1916) суд (1771) Александр Богомаз (1697) авария (1604) мчс (1417) коронавирус (1272) умвд (979)