Девять километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Новозыбковском округе

2025, 27 ноября 15:04

Девять километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Новозыбковском городском округе продолжается капитальный ремонт трассы Сновское-Рогов-Вербовка. Девять километров дороги обновляет подрядная организация ООО «Брянскремавтодор».

Специалисты уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В настоящее время рабочие продолжают ремонт проезжей части. Закончить обновление трассы подрядчик должен в 2026 году. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».