Брянский губернатор исполнит мечты детей с «Ёлки желаний»

2025, 11 декабря 15:35

Брянский губернатор исполнит новогодние мечты пятерых детей с «Ёлки желаний». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Брянская область присоединилась к традиционной предновогодней акции «Ёлка желаний». Она проходит восьмой год подряд по инициативе Президента России Владимира Путина. За это время исполнились мечты 320 тысяч детей по всей стране. Первым в Брянской области к акции присоединился губернатор Александр Богомаз.

«Каждый год приятно немножко побыть в роли Деда Мороза и исполнить новогодние желания наших ребят. А мечтают они о разном: 6-летняя Ира из Брянска хотела бы научиться играть в аэрохоккей, а 6-летний Вадим из Брянки Луганской Народной Республики — боксировать с помощью напольной груши. 9-летняя Ангелина из Карачева отправится на новогоднее представление в брянский цирк, а 12-летний Ваня из Новозыбкова обязательно найдет под елкой интерактивный глобус! И 6-летнему Захару из села Осколково Брянской области вручим подарок-сюрприз!» – рассказал Александр Богомаз.