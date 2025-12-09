Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские бойцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

2025, 09 декабря 12:53
Брянские бойцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Туле прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по рукопашному бою. Соревнования посвятили памяти Заслуженного тренера России Вячеслава Дьячкова. В спортивном центре «Тула-Арена» выступили свыше 800 бойцов из 15 регионов.

Брянск на первенстве ЦФО успешно представили воспитанники спортшколы «Торпедо». Золотую медаль завоевала Анна Телепнева. Серебряным призёром первенства стал Аркадий Оганджанян. Бронзовые медали достались Илье Такунову и Ульяне Шендрик.

