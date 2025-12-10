Подросток из Трубчевска отправился в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Приговор выслушал 17-летний житель Трубчевска.
После окончания девяти классов юноша через мессенджер устроился закладчиком в виртуальном магазине по продаже наркотиков. Также он привлек к преступной деятельности приятеля, рассчитывая получить бонусы по схеме «приведи друга».
Сообщники получили крупную партию наркотиков. Они сделали 15 «закладок» в Брянском районе. Но преступную деятельность пресекли полицейские.
Суд отправил виновного на четыре года в воспитательную колонию. Приговор не вступил в законную силу.