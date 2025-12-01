На улице Инженерной в Большом Полпино появились новые светофоры и остановки

2025, 01 декабря 11:25

На улице Инженерной в Большом Полпино появились новые светофоры и остановки автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В посёлке Большое Полпино в Володарском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Инженерной. За полгода подрядчик обновил свыше двух километров дороги от улицы Центральной до улицы Молокова.

Специалисты уложили более 23 тысяч квадратных метров нового покрытия на проезжую часть. Для автобусов сделали заездные карманы, а для пассажиров – новые автопавильоны.

Строители установили дополнительно 11 опор со светодиодными фонарями. Для безопасности пешеходов рабочие сделали 258 метров металлического ограждения, две искусственные неровности. На улице Инженерной появились четыре светофора и 105 дорожных знаков.

Работу подрядчика проверила межведомственная комиссия.

«Для завершения ремонта подрядчику предстоит убрать вдоль обочин строительный мусор. На остановке у Дома культуры надо переложить неаккуратно уложенный асфальт у бордюра. На пересечении улиц Центральной и Инженерной необходимо убрать воду. Установленные светофорные объекты должны быть включены до Нового года», — уточнил заместитель начальника МКУ УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Ремонт улицы Инженерной обошёлся в чуть более 47 млн рублей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».