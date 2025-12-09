В Брянске троллейбусная сеть «помолодела» к 65-летию

2025, 09 декабря 10:32

В Брянске троллейбусная сеть отметила 65-летие, но продолжает развиваться.

Несколько дней назад Брянское троллейбусное управление отметило 65-летие. Юбилей для города стал новым этапом в развитии этого вида транспорта. За последние годы на маршрутах обновили подвижной состав, а также полностью реконструировали инфраструктуру: контактную сеть, опоры и подстанции.

В развитии троллейбусного движения Брянск выделяется на фоне общефедеральных тенденций. Не многие областные центры готовы вкладывать финансы в модернизацию. Так, в Тамбове долго находившаяся в тяжёлом состоянии троллейбусная сеть была упразднена. Это сопровождалось спорами и эмоциональными реакциями жителей. Даже в Москве на смену одной из крупнейших троллейбусных сетей в мире пришли электробусы.

В Брянске же на троллейбусы сделали ставку. Этот вид транспорта за несколько лет стал эффективным, экологичным и выгодным для пассажиров

Источник — «Брянская губерния»