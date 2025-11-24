Суд ограничил свободу виновному в массовой аварии брянцу

2025, 24 ноября 16:33

Суд ограничил свободу 33-летнему брянцу, виновному в массовой аварии. в которой тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Брянске вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель областного центра.

Авария произошла вечером 7 апреля на путепроводе в районе дома № 39 на проспекте Московском. Фигурант за рулём автомобиля Mitsubishi Galant уходил от столкновения с впереди стоящим автомобилем. Иномарка выехала на левую полосу движения и спровоцировала ДТП с несколькими машинами. 58-летний водитель Nissan Almera получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к году ограничения свободы, а также лишил на год водительского удостоверения. Решение не вступило в законную силу.