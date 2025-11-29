Строительство новой дороги стартовало в Брянске

2025, 29 ноября 17:51

Строительство трёх километров новой дороги стартовало в Брянске в 2025 году. Об этом глава региона рассказал на заседании регионального парламента.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании облдумы с докладом о деятельности правительства в 2024 году и социально-экономическом развитии региона в 2025 году. Речь шла, в том числе, о строительстве дорог.

В 2025 году в Брянске стартовало строительство 3,2 километра новой дороги. Она соединит Телецентр и Фокинский район, а также уменьшит количество пробок в центре города. На первый этап строительство из федерального бюджета выделили 700 млн рублей.

Кроме того, в городе планируют построить дорогу-дублер улицы Речной. В настоящее время разрабатывается проект новой магистрали.