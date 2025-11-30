Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

15 школ построили в Брянской области за четыре года

2025, 30 ноября 17:34
15 школ построили в Брянской области за четыре года
Источник фото

15 школ построили в Брянской области за четыре года. Об этом глава региона рассказал на заседании регионального заксобрания. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании регионального заксобрания выступил с докладом о деятельности правительства в 2024 году и социально-экономическом развитии в 2025 году. Один из вопросов был посвящён образованию.

В рамках национального проекта «Образование» за четыре года в Брянской области построили 15 школ на 8637 мест. За счёт средств федерального и областного бюджетов отремонтировали 111 школ. Также построили 30 детских садов и начали строительство ещё двух. 

По проекту «Цифровая образовательная среда» в 286 образовательных организациях обновили материально-техническую базу. В регионе появились четыре центра цифрового образования детей «Айти-куб». По проекту «Современная школа» созданы три детских технопарка «Кванториум». В сёлах и малых городах создан 301 центр образования естественно-научно и технологической направленностей «Точка роста». 

Губернатор отметил патриотическую работу в нашем регионе. Не так давно, Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко победил во Всероссийском смотре-конкурсе. В октябре в Кремле кадеты получили переходящее знамя Президента России.

Метки: , , ,

Читайте также

Строительство новой дороги стартовало в Брянске
29 ноября 17:51
Строительство новой дороги стартовало в Брянске
212 спортивных объектов возвели в Брянской области
29 ноября 15:44
212 спортивных объектов возвели в Брянской области
Двое мужчина пострадали при нападении двронов на автомобиль в брянском селе
29 ноября 14:33
Двое мужчина пострадали при нападении двронов на автомобиль в брянском селе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13451) брянск (6661) ДТП (2615) ГИБДД (2136) прокуратура (1970) уголовное дело (1918) суд (1771) Александр Богомаз (1704) авария (1606) мчс (1420) коронавирус (1272) умвд (979)