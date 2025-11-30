15 школ построили в Брянской области за четыре года

2025, 30 ноября 17:34

15 школ построили в Брянской области за четыре года. Об этом глава региона рассказал на заседании регионального заксобрания.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании регионального заксобрания выступил с докладом о деятельности правительства в 2024 году и социально-экономическом развитии в 2025 году. Один из вопросов был посвящён образованию.

В рамках национального проекта «Образование» за четыре года в Брянской области построили 15 школ на 8637 мест. За счёт средств федерального и областного бюджетов отремонтировали 111 школ. Также построили 30 детских садов и начали строительство ещё двух.

По проекту «Цифровая образовательная среда» в 286 образовательных организациях обновили материально-техническую базу. В регионе появились четыре центра цифрового образования детей «Айти-куб». По проекту «Современная школа» созданы три детских технопарка «Кванториум». В сёлах и малых городах создан 301 центр образования естественно-научно и технологической направленностей «Точка роста».

Губернатор отметил патриотическую работу в нашем регионе. Не так давно, Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко победил во Всероссийском смотре-конкурсе. В октябре в Кремле кадеты получили переходящее знамя Президента России.