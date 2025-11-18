Якорь из Брянска станет частью мемориала в Карачеве

Моряки из Брянска передали старинный адмиралтейский якорь для создания мемориала в Карачеве. Об этом сообщили в паблике «Деснянская волна».

Ветераны-моряки планируют создать в Карачеве мемориальный знак в честь жителей, служивших на флоте. Для памятного знака представители Брянского морского собрания отправили в Карачевский район старинный адмиралтейский якорь.

«При строительстве Брянской морской школы в начале 80-х годов на берегу Десны были найдены два якоря. Один весом в 150, а другой в 250 кг. Первый якорь мы использовали при создании памятного знака нашим землякам, погибшим на атомной подводной лодке «Курск», который расположен рядом с Митрофановским кладбищем на переулке Некрасова. Там мы всегда проводим памятные мероприятия, в том числе посвященные Дню флота», – рассказал председатель Собрания, капитан первого ранга Виктор Андреев.

Памятник в Карачеве планируют создать в будущем году. В настоящее время моряки готовят эскиз, а также общаются с местной администрацией по вопросу выделения места для мемориала.

Автор фото Виктор Андреев.