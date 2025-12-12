Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Замруководителя брянского Центра опережающей профподготовки получила благодарность Минпросвещения РФ

2025, 12 декабря 15:40
Замруководителя брянского Центра опережающей профподготовки получила благодарность Минпросвещения РФ
Источник фото

Замруководителя брянского Центра опережающей профподготовки получила Благодарственное письмо Минпросвещения РФ за развитие проекта «Билет в будущее». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

В начале текущей неделе в Москве прошёл форум региональных операторов Единой модели профориентации «Билет в будущее». Участие в нём приняли представители проекта из разных регионов, в том числе и из Брянской области.

Форум открылся пленарным заседанием с участием представителей Управления Президента РФ по общественным проектам, Министерства просвещения России, Агентства стратегических инициатив, Федерального центра компетенций в сфере занятости ВНИИ Минтруда России и Российского общества «Знание». На мероприятии подвели итоги работы за 2025 года и обсудили повышение качества профориентационной работы. Также речь шла о результатах пилотного проекта по взаимодействию «Билета в будущее» с Центрами занятости населения в 11 регионах. Он подтвердил эффективность межведомственного сотрудничества.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения региональных команд, внесшие значительный вклад в реализацию проекта. Заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Брянской области Оксана Сапегина получила Благодарственное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. В ведомстве оценили её вклад в развитие проекта «Билет в будущее», а также эффективную работ по профессиональной навигации школьников в регионе.

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13596) брянск (6688) ДТП (2628) ГИБДД (2148) прокуратура (1984) уголовное дело (1928) суд (1774) Александр Богомаз (1726) авария (1614) мчс (1431) коронавирус (1272) умвд (985)