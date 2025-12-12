Замруководителя брянского Центра опережающей профподготовки получила благодарность Минпросвещения РФ

Замруководителя брянского Центра опережающей профподготовки получила Благодарственное письмо Минпросвещения РФ за развитие проекта «Билет в будущее». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В начале текущей неделе в Москве прошёл форум региональных операторов Единой модели профориентации «Билет в будущее». Участие в нём приняли представители проекта из разных регионов, в том числе и из Брянской области.

Форум открылся пленарным заседанием с участием представителей Управления Президента РФ по общественным проектам, Министерства просвещения России, Агентства стратегических инициатив, Федерального центра компетенций в сфере занятости ВНИИ Минтруда России и Российского общества «Знание». На мероприятии подвели итоги работы за 2025 года и обсудили повышение качества профориентационной работы. Также речь шла о результатах пилотного проекта по взаимодействию «Билета в будущее» с Центрами занятости населения в 11 регионах. Он подтвердил эффективность межведомственного сотрудничества.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения региональных команд, внесшие значительный вклад в реализацию проекта. Заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Брянской области Оксана Сапегина получила Благодарственное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. В ведомстве оценили её вклад в развитие проекта «Билет в будущее», а также эффективную работ по профессиональной навигации школьников в регионе.