17 беспилотников сбили подразделения ПВО во вторник над Брянской областью

2025, 09 декабря 17:22

17 беспилотников сбили подразделения ПВО во вторник над Брянской областью. Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Днём во вторник, 9 декабря, Брянская область подверглась атакам ВСУ. Военные обнаружили в небе над регионом 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ уничтожили все цели.

Люди не пострадали. Разрушений также нет.

«Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губерантор Александр Богомаз.