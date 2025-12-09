Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
17 беспилотников сбили подразделения ПВО во вторник над Брянской областью

2025, 09 декабря 17:22
17 беспилотников сбили подразделения ПВО во вторник над Брянской областью. Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.   

 

Днём во вторник, 9 декабря, Брянская область подверглась атакам ВСУ. Военные обнаружили в небе над регионом 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ уничтожили все цели.

Люди не пострадали. Разрушений также нет.

«Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губерантор Александр Богомаз.

