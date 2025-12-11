Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Образование

Вожатые брянского оздоровительного комплекса поучаствовали в фестивале педагогических отрядов

2025, 11 декабря 12:42
Вожатые брянского оздоровительного комплекса поучаствовали в фестивале педагогических отрядов
Вожатые брянского оздоровительного комплекса поучаствовали в фестивале педагогических отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Центре отдыха и оздоровления детей «Сокол» в Калуге прошёл фестиваль педагогических отрядов «Большая пересменка». Там собрались вожатые из Брянской, Калужской, Тульской и Тверской областей. Регион представили педагогические отряды оздоровительного комплекса «Лесной» и «Искорки».

Участники обменялись опытом и практиками  работы с детьми. Конкурсная программа включали мастер-классы от педагогических отрядов, выступления, музыкальное лото, музыкальный джем и станционную игру. Видеоролик вожатых брянской «Искорки» был признан лучшим.

«В центре внимания оказались вопросы развития лидерских качеств, сплочения командного духа и создания той самой неповторимой атмосферы доверия и взаимопонимания, которая так важна в детском коллективе», — рассказал начальник оздоровительного лагеря «Искорка» Станислав Куртов.

