Соцтакси повышенного комфорта появилось в Брянске

Соцтакси повышенного комфорта для инвалидов-колясочников появилось в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Брянск получил две новые специальные машины для услуг социального такси. Микроавтобусы оборудованы кондиционерами, креплениями для инвалидных колясок, подъёмниками, кнопками вызова водителя. В ближайшее время в город поступит ещё три таких автобуса.

Соцтакси в Брянске предназначено для инвалидов-колясочников 1 группы и детей-инвалидов на колясках.