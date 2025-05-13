Соседи бьют тревогу: в Смоленске цены на продукты взлетели выше общероссийских

В соседней Смоленской области уровень инфляции достиг 10,79%, что превышает общероссийский показатель (10,34%) и средний по ЦФО (9,91%). Особенно заметно для жителей соседнего региона подорожала картошка, стоимость которой в смоленских магазинах доходит до 159 рублей за килограмм, сообщает сайт «АиФ-Смоленск».
Ситуация вызывает обеспокоенность и у брянцев, поскольку проблемы с соседними регионами у нас чаще всего общие.
Кстати, по информации Смоленскстата, средняя зарплата в соседнем регионе сейчас составляет около 62 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше прошлогоднего показателя и на две тысячи выше, чем в Брянской области. Однако и у соседей рост доходов не компенсирует стремительного подорожания продуктов первой необходимости.
Как отмечается в материале, особенно заметно в Смоленске выросли цены на кофе (+23,29% за год) и молочные продукты. Эксперты связывают это с неурожаем кофейных зёрен, увеличением транспортных расходов и ростом затрат на упаковку и логистику.
Примечательно, что в Смоленской области в 2024 году собрали на 32 тысячи тонн картофеля меньше, чем в предыдущем году, что также повлияло на ценовую политику в регионе.
Управляющий Смоленским отделением Банка России Владислав Сырыгин прогнозирует снижение инфляции до 7-8% к концу года и возвращение к целевому показателю в 4% в следующем году благодаря проводимой денежно-кредитной политике.
Фото: Александра Фирсова.
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