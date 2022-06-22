Сотни брянцев присоединились к акции «Свеча памяти»

У подножия Кургана Бессмертия выложили инсталляцию в форме памятника Воинам-водителям.

21 июня сотни жителей Брянска собрались на площади Воинской Славы, чтобы присоединиться к Всероссийской акции «Свеча памяти». Они зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Площадь украсила алая звезда, созданная из зажженных лампад.

Еще одна инсталляция появилась у подножия Кургана Бессмертия. Свечи и лампады выложили в форме памятника Воинам-водителям. Композицию дополнила надпись: «Брянск помнит!»