Сотрудники брянского «Газпрома» победили на фестивале «Лесное раздолье». Об этом рассказали в горадминистрации.

В парке «Патриот» в Бежицком районе Брянска прошёл фестиваль молодёжи «Лесное раздолье». Участвовали в нём сотрудники девяти предприятий и организаций города: «Термотрон-Завод», «Группа Кремний ЭЛ», «Газпром газораспределение Брянск», «Брянскпиво», «Брянсксельмаш», «Брянский Арсенал», общественная организация «Надежда России», сборная «БОКО ЦВК» и сборная команда Советского района Брянска.

Фестиваль посвятили 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы уверены, правнуки победителей фашизма покажут здесь все свои умения — спортивные, творческие, кулинарные. «Лесное раздолье» — прекрасное мероприятие, где можно встретить старых друзей и обрести новых», — сказал на открытии заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.

Участники состязались в перетягивании каната, волейболе и поднятии гири, а также конкурсах бивуаков, визитных карточек команд, смотра строя и песни, поваров.

В общекомандном зачёте первой стали специалисты «Газпром газораспределение Брянск». Они входят в тройку призёров уже три фестиваля подряд. Второе место досталось сотрудникам «Группы «Кремний Эл». Тройку лидеров замкнул «Термотрон-завод».