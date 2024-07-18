Погарский Дом культуры выиграл 150 тыс рублей на областном фестивале

Погарский Дом культуры завоевал Гран-при и выиграл 150 тысяч рублей на областном фестивале «Мы – одна семья!». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Майском парке Брянска прошла церемония награждения победителей областного фестиваля-конкурса народного творчества «Мы – одна семья!». Мероприятие посвящено Году семьи в России. Фестиваль-конкурс проходил в учреждениях культуры всех муниципальных образований в течение полугода. Он насчитывал почти шесть тысяч участников.

В финале жюри оценило 32 программы в номинациях: «театрализованное представление» и «театрализованный концерт». Заместитель директора департамента культуры Брянской области Марина Мосеева вручила Гран-При фестиваля и сертификат на 150 тысяч рублей представителю Погарского районного Дома культуры за театрализованное представление «Вместе мы — семья!».