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Сотрудники Брянского краеведческого музея в экспедиции нашли зуб древней акулы

2021, 19 августа 16:17 Общество
Сотрудники Брянского краеведческого музея в экспедиции нашли зуб древней акулы
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Также проводник экспедиции подарил музею несколько образцов окаменелостей. 

17 августа сотрудники Брянского краеведческого музея выехали на палеонтологическую экспедицию, в которой приняли участие коллеги из БГУ имени академика И.Г. Петровского. 

В Дятьковском районе на карьере промышленной добычи полезных ископаемых сотрудники музея обследовали большую территорию. Сопровождал их опытный проводник, сотрудник «Портландценмента», Евгений Борисенков. 

 Спустя несколько часов поиски окаменелостей увенчались успехом. 

Были обнаружены окаменелости сеноманского яруса мелового периода: зуб древней акулы, позвонки рыб, целые раковины и фрагменты раковин двухстворчатых и брюхоногих моллюсков, отпечатки моллюсков, губок, мшанок на породе. 

В дар музею Евгений Яковлевич отдал ряд образцов окаменелостей из собственной коллекции. Фонд музея пополнили фрагменты скелета ихтиозавра. 

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