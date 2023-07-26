Сотрудники брянской администрации составили восемь протоколов на нелегальных торговцев

Сотрудники горадминистрации составили восемь протоколов на нелегальных торговцев в Брянске.

В Бежицком районе специалисты отдела по организации торговли городской администрации Брянска провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. Они побывали на улицах XXII Съезда КПСС, Литейной, Дружбе и Почтовой.

Проверки проходят тут почти ежедневно. Но штрафы не останавливают уличных торговцев. Они не желают регистрировать свою деятельность, вести бизнес законно на ярмарках выходного дня и платить налоги. Нет у них и документов о происхождении овощей и фруктов.

Проверяющие выписали ещё восемь протоколов об административных правонарушениях по статье «Торговля в неустановленных местах». Штраф для граждан составляет от одной до пяти тысяч рублей. А рабочие городского дорожного управления демонтировали прилавки и палатки и увезли их.