Сотрудники брянской думы провели субботник в областном центре

Сотрудники Брянской областной думы поучаствовали в уборке областного центра в преддверии Дня города. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии празднования 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Дня города в Брянске проходит месячник благоустройства. В субботнике поучаствовали и сотрудники аппарата Брянской областной Думы.

Они убрали территорию около сквера у Памятника воинам-интернационалистам и овраг рядом с губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина. работники регионального парламента убрали мусор, сухую траву, сломанные ветки и подмели дорожки.