Сотрудники брянской думы провели субботник в областном центре
Сотрудники Брянской областной думы поучаствовали в уборке областного центра в преддверии Дня города. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
В преддверии празднования 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Дня города в Брянске проходит месячник благоустройства. В субботнике поучаствовали и сотрудники аппарата Брянской областной Думы.
Они убрали территорию около сквера у Памятника воинам-интернационалистам и овраг рядом с губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина. работники регионального парламента убрали мусор, сухую траву, сломанные ветки и подмели дорожки.
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