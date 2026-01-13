Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Сотрудники брянской прокуратуры получили награды

2026, 13 января 10:45
Сотрудники брянской прокуратуры получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Накануне в Брянске прошло торжественное мероприятие в честь Дня работника прокуратуры Российской Федерации. Надзорному ведомству исполнилось 304 года.

Работников прокуратуры поздравил губернатор региона Александр Богомаз. 

«Сотрудники ведомства с честью выполняют служебный долг по защите законности и прав граждан в условиях нашего приграничного региона. Прокуратура Брянской области обеспечивает успешное решение важнейших задач безопасности, активно взаимодействует с общественными организациями, средствами массовой информации и органами власти. Делает всё необходимое для снижения уровня криминальной угрозы, повышения раскрываемости преступлений, эффективного надзора за реализацией национальных проектов, федеральных и региональных программ. На территории области эта работа организована на высоком профессиональном уровне», – подчеркнул Александр Богомаз.

Отличившимся работникам ведомства, а также ветеранам прокурор Брянской области Владимир Мосин вручил ведомственные награды. Прошедшим аттестацию молодым сотрудникам глава ведомства передал первые погоны. 

Собрание завершилось праздничным концертом.

