Современные мастерские создали для брянских студентов

В четырех техникумах Брянской области открылись суперсовременные мастерские.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в региональных техникумах оборудовали мастерские для студентов колледжей. Суперсовременные площадки с оборудованием появились в Унечском техникуме отраслевых технологий и транспорта имени Героя России А. В. Рассказы, Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М. А. Афанасьева, Брянском базовом медицинском колледже и Комаричском механико-технологическом техникуме.

Мастерские позволяют будущим специалистам отрабатывать практические навыки в условиях близким к реальным. Также площадки будут использовать для повышения квалификации работников предприятий, профориентации школьников и переподготовки граждан.