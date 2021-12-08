Создать стадион и починить дороги попросили жители губернатора Брянской области

Губернатор Александр Богомаз провёл приём граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Брянской области.

Главу региона жительница Красной Горы попросила оборудовать в посёлке городского типа открытый стадион с беговыми дорожками и тренажёрами. Губернатор поручил руководителя администрации Красногорского района собрать документы для участия в проекте «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)». В его рамках в регионах создают многофункциональные спортивные площадки.

Также жители обратились с просьбой привести в порядок две дороги. Улица Маяковского в посёлке Климово ведёт к больнице, школе и детскому саду. Ремонта там не было уже 20 лет.

Пришла в негодность и дорога Кветунь-Витемля в Трубчевском и Погарском районах. А по ней каждый день школьный автобус отвозит детей на учёбу. Ремонт запланировали на следующий год.