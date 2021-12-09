Спасатели Жуковского района провели профбеседы со школьниками

В уроках безопасности участвовали более 400 детей.

Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Жуковскому району Главного управления МЧС России по Брянской области профилактические занятия с учащимися четырёх школ. В занятиях участвовали более 400 ребят.

Спасатели напомнили детям об опасности водоёмов зимой. А также рассказали, что нельзя проверять лёд на прочность ударом ноги и выходить на реки и озёра, где есть трещины или толстый слой снега.