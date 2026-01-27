Специалисты «Брянскэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

2026, 27 января 17:54

По прогнозам синоптиков, 27 января до окончания суток в Брянской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия: местами возможно образование гололеда. Филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго» продолжает работать в режиме повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 69 бригад «Брянскэнерго»: 329 специалистов и 174 единицы спецтехники. В распоряжении филиала находятся 41 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В «Брянскэнерго» действует оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведётся непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых установок и линий электропередачи (ЛЭП). Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: