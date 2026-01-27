Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Специалисты «Брянскэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

2026, 27 января 17:54
Специалисты «Брянскэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
По прогнозам синоптиков, 27 января до окончания суток в Брянской области наблюдаются  неблагоприятные погодные условия: местами возможно образование гололеда. Филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго» продолжает работать в режиме повышенной готовности.
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 69 бригад «Брянскэнерго»: 329 специалистов и 174 единицы спецтехники. В распоряжении филиала находятся 41 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.
В «Брянскэнерго» действует оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведётся непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.
Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых установок и линий электропередачи (ЛЭП). Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
    Для устройств на платформе Android:
  • Google Play: https://clck.ru/34GkNw
  • RuStore: https://clck.ru/3Qo5N4
    Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
    Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
    Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).

