Брянский коллектив «Калинушка» поучаствовал во всероссийском фестивале. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В Орле прошёл всероссийский фестиваль «Рождественские встречи». Он посвящён памяти педагога и руководителя фольклорного ансамбля Светланы Чабан. В Орловском государственном институте культуры собрались свыше 180 коллективов из разных регионов.
В числе участников – коллектив детской фольклорной школы «Калинушка». Брянские артисты показали зрителям спектакль «В чудесную рождественскую ночь».