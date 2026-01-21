Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Брянский коллектив «Калинушка» поучаствовал во всероссийском фестивале

2026, 21 января 16:30
Брянский коллектив «Калинушка» поучаствовал во всероссийском фестивале
Источник фото

Брянский коллектив «Калинушка» поучаствовал во всероссийском фестивале. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

В Орле прошёл всероссийский фестиваль «Рождественские встречи». Он посвящён памяти педагога и руководителя фольклорного ансамбля Светланы Чабан. В Орловском государственном институте культуры собрались свыше 180 коллективов из разных регионов.

В числе участников – коллектив детской фольклорной школы «Калинушка». Брянские артисты показали зрителям спектакль «В чудесную рождественскую ночь». 

Метки:

Читайте также

У посетителя незаконного игрового клуба в Клинцах полицейские изъяли наркотики
21 января 17:32
У посетителя незаконного игрового клуба в Клинцах полицейские изъяли наркотики
Кражу золотых украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка
21 января 15:44
Кражу золотых украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка
Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры
21 января 15:35
Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13934) брянск (6751) ДТП (2659) ГИБДД (2182) прокуратура (2010) уголовное дело (1961) Александр Богомаз (1787) суд (1780) авария (1626) мчс (1469) коронавирус (1272) умвд (1015)