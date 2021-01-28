Спектакль Брянского ТЮЗа отметили на двух международных фестивалях

Постановка «Каштанка, или Забытые письма» в конце прошлого года вышла в Большого Детского Фестиваля искусств и Международного театрального форума «Золотой Витязь».

В конце 2020 года труппа Брянского ТЮЗа побывала в Москве на церемонии награждения финалистов Большого Детского Фестиваля искусств. Поставленный театром спектакль «Каштанка, или Забытые письма» был отобран из 365 конкурсных работ и попал в число 43 финалистов, и затем отмечен в числе 13 лучших сценических постановок.

Вскоре после награждения этот же спектакль актеры снова показали в столице в программе финального этапа Международного театрального форума «Золотой Витязь».