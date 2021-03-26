СПК «Прогресс» выплатил долг по зарплате в 270 тысяч перед 36 сотрудниками

Ранее у руководства фирмы уже были проблемы с выплатой зарплаты.

По информации прокуратуры Красногорского района, у СПК «Прогресс» перед 36 работниками предприятия имелась задолженность по зарплате за январь 2021 года на сумму более 270 тысяч рублей.

Тогда прокуратура района руководителю СПК «Прогресс» возбудила в отношении него дело об административном правонарушении.

По результатам прокурорского вмешательства задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена.